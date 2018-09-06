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Рост потребительских цен в РК в августе составил 1,4% в годовом исчислении. Об этом сообщили 4 сентября в Национальном статистическом управлении. В период с июля по сентябрь прошлого года показатель превышал 2%. Но после этого уже 11 месяцев подряд отметка сохраняется чуть выше 1%. Удорожание нефтепродуктов на 12% привело к общему росту цен на 0,52%. Стоимость дизельного топлива выросла на 13,4%, а бензина на 11%. Сильная жара привела к тому, что сельскохозяйственная продукция подорожала на 7%. Между тем, стоимость коммунальных услуг снизилась на 8,9%. Так называемая «базовая инфляция», не учитывающая рост цен на нефть и продукты питания, составила 0,9% в годовом исчислении. Правительство намерено принять меры по стабилизации рынка продуктов питания в преддверии осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок.