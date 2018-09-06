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Политика

Кабинет министров РК одобрил предложение о сокращении срока обязательной военной службы

Write: 2018-09-04 14:26:51Update: 2018-09-04 15:16:25

Кабинет министров РК одобрил предложение о сокращении срока обязательной военной службы

Кабинет министров РК одобрил во вторник предложение министерства обороны РК о сокращении срока обязательной воинской службы в рамках оборонной реформы 2.0. Её основные направления были обнародованы в мае, а сокращение срока обязательной военной службы является одним из предвыборных обещаний президента РК Мун Чжэ Ина.   Начиная с октября, срок службы в сухопутных войсках будет постепенно сокращён с нынешних 21 месяца до 18 месяцев, в военно-морских силах – с 23 до 20 месяцев, в военно-воздушных силах – с 24 до 22 месяцев. После сокращения срока службы численность вооружённых сил сократится с нынешних 625 тыс. до полумиллиона человек. 
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