В Сеуле состоится седьмой региональный форум по вопросам безопасности

С 12 по 14 сентября в Сеуле состоится седьмой по счёту ежегодный региональный форум по вопросам безопасности «Сеульский оборонный диалог» на уровне заместителей министров. В мероприятии примут участие около 250 представителей 49 стран и четырёх международных организаций, в том числе, ООН и ОБСЕ. Северокорейские представители отказались от приглашения принять участие в форуме. В рамках основной темы мероприятия «Устойчивый мир: от конфликтов к сотрудничеству» его участники обсудят вопросы безопасности на море, кибербезопасности, укрепления доверия в регионах, предотвращения экстремизма, помощи в случае стихийных бедствий. В рамках форума состоятся ряд двусторонних и многосторонних встреч.