Авиакомпания Air Koryo ввела дополнительные рейсы Пекин-Пхеньян

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Северокорейский национальный авиаперевозчик Air Koryo временно увеличил количество рейсов по маршруту Пекин-Пхеньян в преддверии 70-летия образования КНДР, которое будет отмечаться 9 сентября. Только за три дня – с 6 по 8 сентября – будет выполнено шесть дополнительных рейсов для перевозки зарубежных гостей праздничных мероприятий. Как сообщают источники в китайской столице, очередь, которая выстроилась во вторник к стойке регистрации на рейсы Air Koryo была вдвое длиннее, чем обычно. Эти признаки дают основания предполагать, что масштабы праздничных мероприятий будут в несколько раз шире, чем в прежние годы.