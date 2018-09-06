Грузооборот порта Инчхон превысил 2 млн TEU

По состоянию на 28 августа, грузооборот порта Инчхон превысил 2 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU). Эта отметка была достигнута на неделю раньше, чем в прошлом году. С 2014 года показатель фиксируется раньше, чем в предыдущем году. Единицей измерения в данном является случае стандартный 20-футовый контейнер. Улучшение показателя продолжается, несмотря на торговое противостояние США и КНР, благодаря расширению маршрутов и активному маркетингу. В этом году администрация порта Инчхон поставила цель в 3,3 млн двадцатифутовых эквивалентов. Это на 8% больше, чем в прошлом году.