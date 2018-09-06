Система освобождения от обязательной военной службы за особые заслуги будет пересмотрена

Управление комплектования вооружённых сил РК пересмотрит систему освобождения от обязательной военной службы за особые заслуги в областях спорта и культуры. Как сообщил в понедельник начальник управления Ки Чхан Су, необходимость в пересмотре системы возникла в связи с общественными разногласиями. В соответствии с законом об обязательной военной службе, от неё освобождаются олимпийские медалисты и золотые медалисты Азиатских игр, а также лауреаты международных музыкальных и художественных конкурсов, занявшие первое и второе места. Недовольство данной системой обострилось после того, как появились подозрения, что в состав бейсбольной команды для участия в Азиатских играх в Индонезии, были специально включены несколько спортсменов, чтобы они могли избежать обязательной службы. Система неоднократно подвергалась критике за её непрозрачность.