Жертва преступлений японской армии Ким Бок Тон против компенсации от Токио

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3 сентября жертва преступлений японской армии – 92-летняя бабушка Ким Бок Тон в одиночку провела митинг перед зданием МИД. Эта акция является первым выступлением в ряде мероприятий, подготовленных организацией Justice for the «Comfort Women». Ким Бок Тон выступила против Фонда примирения, который был создан сразу после достижения договорённости между РК и Японией по улаживанию проблемы жертв сексуального рабства. Она подчёркивает, что боролась не для того, чтобы получить деньги, а ради справедливости. Она потребовала немедленно закрыть фонд, который был создан, чтобы распределить компенсацию, выделенную японскими властями. Между тем, выясняются новые подробности данного дела. В частности, в ходе расследования прокуратуры стало известно, что за год до достижения договорённости вопрос создания данного фонда уже обсуждался членами правительства и представителями президента.