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В Корее

64,2% южнокорейцев положительно оценивают сокращение рабочего времени

Write: 2018-09-04 16:32:02Update: 2018-09-04 16:49:02

64,2% южнокорейцев положительно оценивают сокращение рабочего времени

Photo : KBS News

64,2% южнокорейцев считают, что политика правительства по сокращению длительности рабочего времени внесёт положительный вклад в развитие общества. Такими стали результаты опроса, проведённого министерством культуры, спорта и туризма. 65% респондентов считают, что данные меры должны вводиться по плану. В ходе опроса был задан вопрос о том, как люди намерены использовать свободное время, которое появится благодаря вышеуказанной политике. 64% сказали, что хотят больше времени проводить с семьёй, 58% намерены заняться здоровьем и отдыхать, 15,5% планируют сосредоточиться на саморазвитии. 
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