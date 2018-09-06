64,2% южнокорейцев положительно оценивают сокращение рабочего времени

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64,2% южнокорейцев считают, что политика правительства по сокращению длительности рабочего времени внесёт положительный вклад в развитие общества. Такими стали результаты опроса, проведённого министерством культуры, спорта и туризма. 65% респондентов считают, что данные меры должны вводиться по плану. В ходе опроса был задан вопрос о том, как люди намерены использовать свободное время, которое появится благодаря вышеуказанной политике. 64% сказали, что хотят больше времени проводить с семьёй, 58% намерены заняться здоровьем и отдыхать, 15,5% планируют сосредоточиться на саморазвитии.