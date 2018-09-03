Спецпредставитель президента РК прибыл в Пхеньян

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В среду утром специальный представитель президента РК Мун Чжэ Ина, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён прибыл с однодневным визитом в Пхеньян. Его сопровождают начальник Национальной службы разведки Со Хун, начальник второго департамента Национальной службы разведки Ким Сан Гюн, замминистра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон и начальник управления оперативного контроля за государственной политикой администрации президента Юн Гон Ён. Специальный представитель намерен обсудить с северокорейской стороной вопросы проведения межкорейского саммита, который планируется провести в сентябре в Пхеньяне, план развития межкорейских отношений через реализацию Пханмунчжомской декларации, а также тему создания на Корейском полуострове мирного режима путём денуклеаризации. Кроме того, Чон Ый Ён передаст северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну послание от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.