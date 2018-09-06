Ли Хэ Чхан: Этот и следующий год являются важным периодом для будущего страны

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Этот и следующий год являются очень важным периодом для будущего страны, а также болезненным временем. Об этом заявил лидер правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан, выступая на пленарном заседании Национального собрания РК. Первоочередными задачами государства он назвал создание новых двигателей роста экономики, обеспечение единства общества, борьбу с коррупцией, сбалансированное развитие, создание мира на Корейском полуострове. Ли Хэ Чхан особо выделил важность поддержки экономики и повышение самостоятельности регионов, отметив, что намерен активно заняться их сбалансированным развитием. Глава правящей партии, в частности, предложил перенести 122 госучреждения в различные регионы страны. Коснувшись темы мирной экономики на Корейском полуострове, депутат отметил необходимость нормализации работы Кэсонского индустриального комплекса и ратификации в парламенте Пханмунчжомской декларации. Ли Хэ Чхан также вновь предложил провести встречу глав пяти политических партий.