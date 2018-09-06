С начала года через аэропорт Инчхон в РК прибыли более 7 млн иностранцев

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С начала года по 1 сентября через международный аэропорт Инчхон в РК прибыли 7 млн 7 тыс. 330 иностранцев. Отметка в 7 млн человек преодолена на этот раз на месяц раньше, чем в прошлом году. Количество китайцев выросло на 16%, составив 2 млн 91 тыс. человек. На втором месте граждане Японии – 1 млн 54 тыс. человек, что на 25% больше, чем в прошлом году. В министерстве юстиции отметили, что в этом году увеличился поток индивидуальных туристов из КНР, японских туристов из числа молодёжи, а также гостей из Вьетнама, где набирает популярность корейская культурная волна Халлю. Если тенденция сохранится, то в нынешнем году удастся побить рекорд 2016 года по количеству посетивших страну иностранцев, который составлял почти 11 млн человек.