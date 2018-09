В РК началось тестирование беспилотного автобуса Zero Shuttle

Photo : KBS News

В РК представлен беспилотный автобус Zero Shuttle. Тест был проведён 4 сентября в центре научно-технических исследований и разработок в городе Пхангё провинции Кёнгидо. Автобус благодаря сенсорам самостоятельно оценивает обстановку на дороге во время движения. Автобус с четвёртым уровнем автоматизации беспилотных авто впервые выехал на обычную дорогу в РК. В салоне отсутствуют педали газа и тормоза. Управление осуществляется за счёт получения сигналов от общего центра управления, GPS и другой информации через связь V2X. Это то, что отличает Zero Shuttle от зарубежных аналогов. В течение двух месяцев эксперты будут тестировать машину. С ноября прокатиться на Zero Shuttle смогут все желающие.