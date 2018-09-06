На разминирование приграничных районов РК может уйти 200 лет

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На устранение всех мин к югу от военной демаркационной линии в ДМЗ может уйти 200 лет. Об этом 4 сентября заявил представитель сухопутных войск. По его словам, такое время понадобится, если даже привлечь все 11 инженерных подразделений, несущих службу на границе. Он указал на необходимость создания специального центра по ликвидации мин в рамках подготовки к совместным мирным проектам Юга и Севера в данной зоне. Для ускорения процесса предлагается использовать новые технологии, в числе которых дроны и системы дистанционного уничтожения мин.