РК должна готовиться к эпохе искусственного интеллекта

Степень готовности РК к эпохе искусственного интеллекта соответствует среднемировому уровню. Об этом говорится в представленном 5 сентября докладе Глобального института McKinsey (MGI) о влиянии технологии искусственного интеллекта на мировую экономику. Институт проанализировал ситуацию в 41 стране по восьми критериям развития технологий искусственного интеллекта, разделив их на четыре группы. На США в 2016 году приходилось 66% инвестиций в искусственный интеллект, осуществляемых между мировыми компаниями. Показатель КНР - 17%, и он растёт. РК отличилась лишь по критерию повышения производительности в связи с автоматизацией и по платформе для развития инноваций. Все остальные показатели оказались средними. В третьей группе Индия, Италия и Малайзия, в четвертой - Бразилия, Камбоджа, Греция и другие. Институт указывает, что разрыв в технологиях искусственного интеллекта между странами будет расти быстрыми темпами. А компании, которые не будут внедрять технологии искусственного интеллекта, в итоге столкнутся с сокращением показателей.