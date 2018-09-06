Валютные резервы РК сократились

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По состоянию на конец августа объём валютныхрезервов РК составил 401 млрд 130 млн долларов, сократившись за месяц на 1 млрд320 млн долларов. Об этом 5 августа сообщили в Банке Кореи. Показатель сохранялрост в период с марта по июль, но затем пошёл вниз. Нынешний спад объясняетсяснижением суммы резервов в долларах в связи с укреплением американской валюты.РК занимает девятое место в мире по объёму валютных резервов. На первом местеКитай – 3 трлн 117,9 млрд долларов, на втором месте Япония – 1 трлн 256,3 млрддолларов, на третьем Швейцария – 804,3 млрд долларов.