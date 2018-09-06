Почти половина южнокорейского ВВП приходится на долю крупных компаний

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В РК сохраняется сильная зависимость экономики от крупных корпораций. По данным аналитической компании CEO Score, в прошлом году сумма продаж десяти крупнейших компаний страны составила 677 млрд 800 млн долларов. Это 44,2% от ВВП. В Японии показатель составил 2 трлн 300 млрд долларов или 11,8% от ВВП. Стоит отметить, что в РК доля корпораций выросла на 2,8% по сравнению с 2015 годом. В США отметка осталась на прежнем уровне, а в Японии сократилась. Таким образом, в РК всё ещё не решена проблема недостаточной развитости малого и среднего бизнеса.