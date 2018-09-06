В РК уделят внимание гуманитарным наукам

Министерство культуры, спорта и туризма РК провело опрос на тему гуманитарной культуры. результаты были опубликованы 5 сентября. 68,4% южнокорейцев считают, что в стране необходимо развивать гуманитарные науки. Однако о наличии интереса к ним заявили лишь 27,7% респондентов. В качестве причин важности гуманитарных наук отмечены такие цели этой сферы как изучение общечеловеческих проблем, а также описание ценностей и смысла жизни. Среди минусов отмечены сложность и расплывчивость понятий. Представитель министерства заявил, что на основе опроса планируется подготовить программы по распространению и развитию гуманитарных дисциплин, которые отошли на второй план, уступив место техническим и экономическим.