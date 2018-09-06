В Белом доме сообщили о разговоре президентов РК и США

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Белый дом представил содержание состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Сообщается, что южнокорейский лидер рассказал своему американскому коллеге о направлении в Пхеньян спецпредставителя Чон Ый Ёна для встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Также сообщается, что стороны договорились провести встречу в рамках предстоящей сессии Генассамблеи ООН. В пресс-релизе Белого дома по поводу телефонного разговора двух президентов, как отмечают эксперты, много прямых заявлений, в том числе, о решении провести двустороннюю встречу. Напротив, в сообщении администрации президента РК по этому поводу используется более сдержанный тон, учитывая, что ряд описанных моментов не уточнены. В Белом доме, между тем, указали, что Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны также сделали акцент на важности тесного двустороннего сотрудничества на фоне опасений по поводу отношений США и КНДР.