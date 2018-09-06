Лидер парламентской фракции партии Свободная Корея высказался по действующей политике роста

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5 сентября лидер фракции крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея Ким Сон Тхэ выступил в Национальном собрании. Он подверг критике политики правительства Мун Чжэ Ина, которая предусматривает экономический рост за счёт увеличения доходов населения. По его словам, именно она является главной причиной застоя в экономике и на рынке труда. Ким Сон Тхэ подчеркнул, что повышение МРОТ приведёт к ухудшению ситуации с рабочими местами и повышению налогов. Глава фракции предложил президентской администрации провести дебаты по вопросу нынешней экономической политики. Ким Сон Тхэ также отметил необходимость серьёзного пересмотра политики в целях решения проблемы низкой рождаемости.