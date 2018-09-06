В РК принят план сокращения объёма отходов

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Согласно десятилетнему стратегическому плану сокращения отходов производства и потребления, принятому правительством РК, планируется до 2027 года ввести полный запрет на использование одноразовых пластиковых стаканов и трубочек в кафе. Также планируется ограничить использование двойной упаковки в магазинах и службах доставки, заменив упаковочный материал на экологически чистый. Принятый долгосрочный план предусматривает введение специальной системы сбора пищевых отходов для жителей отдельных домов и владельцев предприятий общественного питания. Она позволит ввести оплату за их переработку в соответствии с количеством выбрасываемых отходов.