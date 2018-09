В южнокорейском научном журнале опубликована статья учёных из КНДР

Photo : KBS News

В августовском номере журнала на английском языке, выпускаемом южнокорейским научным обществом Korean Society for Internet Information, размещена научная работа по компьютерным технологиям шести северокорейских учёных. В их числе профессор Ри Иль Нам из Университета имени Ким Ир Сена. В работе рассмотрен вопрос повышения скорости обработки данных при их сохранении в облачном хранилище. В ней также изложены новейшие методы применения технологий искусственного интеллекта, основанных на биотехнологиях. В обществе Korean Society for Internet Information сообщили, что северокорейские учёные изъявили желание разместить статью в журнале ещё в апреле. После этого последовала процедура её оценки и редакции зарубежными учёными. По данным Корейского фонда исследований, за последние пять лет учёные из КНДР опубликовали лишь 76 научных работ в международных изданиях, что является невысоким показателем. В южнокорейских научных журналах работы учёных из КНДР и вовсе большая редкость. Между тем, авторы вышеуказанной статьи изъявили желание проводить совместные с Korean Society for Internet Information исследования.