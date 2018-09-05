Спецпредставитель президента РК провёл переговоры в Пхеньяне

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5 сентября утром специальный представитель президента РК Мун Чжэ Ина, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён посетил с однодневным визитом в Пхеньян. Его сопровождали начальник Национальной службы разведки Со Хун, начальник второго департамента Национальной службы разведки Ким Сан Гюн, замминистра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон и начальник управления оперативного контроля за государственной политикой администрации президента Юн Гон Ён. В аэропорту Пхеньяна делегацию встречал председатель Комитета за мирное объединение родины Ли Сон Гвон. В Пхеньяне состоялись переговоры южнокорейской делегации с Ли Сон Гвоном, к которым затем присоединился начальник отдела Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль. Переговоры продолжались порядка 20 минут, а в 10:14 южнокорейские представители отправились, как полагают, на переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чон Ыном.