Спецпредставитель президента РК встретился с лидером КНДР Ким Чон Ыном

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Специальный представитель президента РК Мун Чжэ Ина, начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён в ходе однодневного визита в Пхеньян 5 сентября встретился с лидером КНДР Ким Чон Ыном. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Чон Ый Ён передал Ким Чон Ыну личное письмо Мун Чжэ Ина. Спецпосланника южнокорейского президента в поездке сопровождали начальник Национальной службы разведки Со Хун, начальник второго департамента Национальной службы разведки Ким Сан Гюн, замминистра по делам воссоединения Чхон Хэ Сон и начальник управления оперативного контроля за государственной политикой администрации президента Юн Гон Ён. В первой половине дня, до встречи с Ким Чон Ыном, а гостинице «Корё» в Пхеньяне состоялись переговоры южнокорейской делегации с председателем комитета по мирному воссоединению родины Ли Сон Гвоном, к которым затем присоединился начальник отдела Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль.