Ан Хён Су завершит карьеру в России

Photo : YONHAP News

Многократный олимпийский чемпион по шорт-треку Ан Хён Су, который несколько лет назад получил российское гражданство, завершит спортивную карьеру и покинет Россию по причинам семейного характера. Об этом сообщило в среду агентство Интерфакс со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова. По его словам, Виктор Ан хочет, чтобы его ребёнок учился в Корее. Глава федерации добавил, что союз конькобежцев благодарен Виктору Ану за вклад в развитие шорт-трека в России. Он не исключил, что сотрудничество с ним продолжится. Ан Хен Су выиграл под флагом РК три золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде в Турине в 2006 году, однако после травм и операций потерял возможность выступать за свою родину. Переехав в Россию в 2011 году, Ан Хён Су сменил гражданство и имя, а в Сочи удвоил количество медалей в своей копилке. На Играх в 2014 году Ан Хён Су завоевал бронзу на дистанции 1500 м (первая российская олимпийская медаль в шорт-треке), золото на 500 и 1000 м, а также помог сборной России выиграть эстафету 5000 м. Однако он не смог участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, поскольку, как и ряд других членов сборной России, не был допущен к Играм.