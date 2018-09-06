50% пожилых корейцев испытывают трудности в межпоколенческих взаимоотношениях

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Примерно 50% пожилых и 90% других граждан РК испытывают трудности в межпоколенческих взаимоотношениях. Об этом сообщил член комиссии по правам человека РК Чон Сан Хван, выступая с докладом на состоявшейся в среду в Сеуле Конференции форума Азия-Европа (АСЕМ) по проблемам старения. Доклад составлен на основе результатов опроса, проведённого среди тысячи пожилых и пятисот других граждан РК. 51% пожилых респондентов сказали, что не могут понять младших. 44% пожилых опрошенных считают межпоколенческие трения в обществе серьёзными. Между тем, 88% респондентов молодого и среднего возраста сказали, что не могут вести разговор с пожилыми жителями. 80% всерьёз относятся к трениям между старшим и молодым поколениями. По словам Чон Сан Хвана, подобные общественные проблемы обусловлены тем, что в РК очень быстрыми темпами произошла индустриализация, а сегодня происходит старение общества.