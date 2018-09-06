ЦТАК: Ким Чон Ын подтвердил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

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В ходе состоявшейся в среду в Пхеньяне встречи со спецпредставителем президента РК председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын вновь подтвердил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК, северокорейский лидер подтвердил, что «твёрдая позиция Пхеньяна состоит в том, чтобы полностью исключить опасность вооружённого конфликта и ужаса войны», превратив Корейский полуостров в «колыбель мира без ядерного оружия». Ким Чон Ын и официальные представители Сеула обменялись мнениями о графике проведения третьего в этом году межкорейского саммита. При этом дату саммита ЦТАК не сообщил. Принимая личное письмо от президента РК Мун Чжэ Ина, лидер КНДР выразил благодарность за усилия южнокорейского лидера по подготовке к состоявшемуся в июне в Сингапуре северокорейско-американскому саммиту. Он также выразил удовлетворение тем, что после первого межкорейского саммита в Пханмунчжоме между Югом и Севером Кореи активизируются контакты на рабочем уровне, состоялись встречи разделённых семей, переговоры по военным вопросам, готовится к открытию пункт оперативной связи. Ким Чон Ын заявил о необходимости дорожить достигнутыми результатами и упорно идти к примирению, сотрудничеству и установлению мира на Корейском полуострове,- отмечается в сообщении ЦТАК.