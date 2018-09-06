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Корея: Юг-Север

ЦТАК: Ким Чон Ын подтвердил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Write: 2018-09-06 11:18:54Update: 2018-09-06 15:27:09

ЦТАК: Ким Чон Ын подтвердил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшейся в среду в Пхеньяне встречи со спецпредставителем президента РК председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын вновь подтвердил стремление к денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК,  северокорейский лидер подтвердил, что «твёрдая позиция Пхеньяна состоит в том, чтобы полностью исключить опасность вооружённого конфликта и ужаса войны», превратив Корейский  полуостров в «колыбель мира без ядерного оружия». Ким Чон Ын и официальные представители Сеула обменялись мнениями о графике проведения третьего в этом году межкорейского саммита. При этом дату саммита ЦТАК не сообщил. Принимая личное письмо от президента РК Мун Чжэ Ина, лидер КНДР выразил благодарность за усилия южнокорейского лидера по подготовке к состоявшемуся  в июне в Сингапуре северокорейско-американскому саммиту. Он также выразил удовлетворение тем, что после первого межкорейского саммита в Пханмунчжоме между Югом и Севером Кореи активизируются контакты на рабочем уровне, состоялись встречи разделённых семей, переговоры по военным вопросам, готовится к открытию пункт оперативной связи. Ким Чон Ын заявил о необходимости дорожить достигнутыми результатами и упорно идти к примирению, сотрудничеству и установлению мира на Корейском полуострове,- отмечается в сообщении ЦТАК. 
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