Премьер-министр РК и президент России проведут переговоры во Владивостоке

Photo : YONHAP News

12 сентября во Владивостоке, до пленарного заседания Восточного экономического форума, состоится встреча премьер-министра РК Ли Нак Ёна и президента России Владимира Путина. Как сообщил в четверг журналистам в Москве помощник российского президента Юрий Ушаков, будут обсуждаться вопросы, касающиеся реализации договорённостей, которые были достигнуты во время государственного визита президента РК в Россию. Помимо этого, планируется обсудить экономические и политические вопросы, в том числе ситуацию на Корейском полуострове в преддверии контактов руководителей Юга и Севера. Как сообщили в среду в канцелярии южнокорейского премьер-министра, Ли Нак Ён отправится во Владивосток 10 сентября. Он выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума с докладом о «новой северной политике» президента РК Мун Чжэ Ина, которая предусматривает активизацию экономических связей с Россией и странами Северо-Восточной Азии. Кроме того, Ли Нак Ён будет присутствовать на открытии южнокорейско-российского бизнес-форума.