РК наращивает прямые зарубежные инвестиции

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Инвестиции в зарубежные страны, сделанные южнокорейскими компаниями, составили во втором квартале текущего года 12 млрд 960 млн долларов. Это на 2 млрд 660 млн долларов больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в четверг в министерстве планирования и финансов РК. Инвестиции в США составили 3 млрд 620 млн долларов, увеличившись на 4,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Основная часть инвестиций сделана в финансово-страховой сектор – 5 млрд 430 млн долларов. Инвестиции в производство составили 4 млрд 100 млн долларов, а в недвижимость - 1 млрд 950 млн долларов.