Министерству образования Уругвая присуждена премия ЮНЕСКО имени короля Сэчжона Великого

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Премия ЮНЕСКО имени короля Сечжона Великого за заслуги для повышения грамотности человечества, спонсируемая правительством РК, присуждена министерству образования и культуры Уругвая в связи с Международным днём грамотности, который отмечается 8 сентября. Международный день грамотности (International Literacy Day) учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года. 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции. Этот день призван активизировать усилия общественности по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. Как сообщили в четверг в министерстве культуры, спорта и туризма РК, министерство образования Уругвая проводит программу обучения грамотности молодых заключённых в возрасте от 20 до 35 лет. В прошлом году в программе участвовали 9.500 заключённых, 8 тыс. из которых смогли завершить программу, и 68% из них - женщины.