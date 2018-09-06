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Экономика

Правительство РК пересмотрит систему отзыва автомобилей

Write: 2018-09-06 13:48:11Update: 2018-09-06 14:04:55

Правительство РК пересмотрит систему отзыва автомобилей

Photo : YONHAP News

Министерство сухопутных территорий и транспорта РК сообщило о своих планах пересмотреть систему отзыва автомобилей путём ужесточения  системы штрафных убытков, причинённых автопроизводителями. Данное решение принято после отзыва около 106 тыс. автомобилей BMW с дефектами компонентов двигателя. Как заявил в четверг представитель министерства, в настоящее время рассматриваются комплексные способы улучшения системы компенсаций автовладельцам. По действующей системе отзыва автомобилей штрафные убытки возмещаются максимум в три раза сверх фактических компенсационных убытков, чтобы наказать ответчика только за серьёзный физический ущерб, нанесённый водителям. Однако  по новой системе отзыва автомобилей штрафные убытки будут возмещаться максимум в 5-10 раз больше фактических компенсационных убытков и за непреднамеренный или умышленный ущерб. Кроме того, министерство сухопутных территорий и транспорта также планирует ужесточить штрафные наказания при выявлении намерений автопроизводителей умышленно задержать отзыв автомобилей. По действующей системе отзыва штраф может составить до 1% от объёма продаж соответствующей модели автомобилей, а показатель будет повышен до 3%. 
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