В октябре на острове Чечжудо состоится международный военно-морской парад

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С 10 по 14 октября на острове Чечжудо состоится международный военно-морской парад. В нем примут участие около 50 боевых кораблей из РК и 14 стран мира, в том числе, из США, России, Китая, Японии, Австралии, Индонезии, Сингапура. Мероприятие посетят делегации 45 стран мира. США для участия в параде направят атомный авианосец «Рональд Рейган» водоизмещением 103 тысячи тонн и три других корабля. Россия направит на парад три военных корабля, в том числе ракетный крейсер «Варяг» водоизмещением 11.280 тонн. Нынешний парад – третий по счёту. Первый состоялся в 1998 году по случаю 50-летия южнокорейских вооружённых сил. Тогда в нём приняли участие 40 кораблей из РК и 11 стран мира. В предстоящем мероприятии примут участие около 10 тысяч военных моряков, в его программе – ряд форумов и семинаров по вопросам безопасности на море и системам вооружения боевых кораблей.