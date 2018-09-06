В РК начнётся активное финансирование научных исследований

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Национальное собрание РК по инициативе правящей Демократической партии Тобуро приняло решение о дополнительном финансировании научных исследований в наиболее активно развивающихся отраслях промышленности. По мнению парламентариев, это станет стимулом к созданию дополнительных рабочих мест. Планируется финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также подготовку кадров в сферах биотехнологий, здравоохранения, программного обеспечения и интеллектуальной собственности. Будут приняты меры по модернизации производства лекарственных средств и проведения клинических испытаний путём использования искусственного интеллекта, информационных технологий и новейшего медицинского оборудования. В сфере программного обеспечения и интеллектуальной собственности будет сделан акцент на подготовку профессиональных кадров.