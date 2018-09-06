Ким Гван Ён: Правительство РК должно отслеживать реальную ситуацию в экономике

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Правительство РК должно отслеживать реальную ситуацию в экономике страны. Об этом заявил в четверг лидер парламентской фракции оппозиционной партии Справедливого будущего Ким Гван Ён, выступая на пленарном заседании Национального собрания. Критикуя экономическую политику нынешнего правительства с упором на повышение доходов народа, он указал, что все показатели занятости, распределения доходов и инвестиций находятся в критической ситуации, а на рынке возникает возможность взрывного роста цен. В этой связи Ким Гван Ён подчеркнул намерение партии Справедливого будущего обеспечить гибкость системы труда и возможность регулирования темпов роста минимального размера оплаты труда. Ким Гван Ён заявил, что партия Справедливого будущего готова содействовать ратификации Пханмунчжомской декларации.