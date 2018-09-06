Группа «Бантхан сонёндан» начинает мировой турне

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Южнокорейский бойз-бэд «Бантхан Сонёндан» (BTS), лидирующий в различных чартах Billboard, начинает в четверг мировое турне в Лос-Анджелесе. Ребята объедут с гастролями 16 городов США, Канады, Англии, Германии, Франции и Нидерландов. Перед стадионом Staples Center в Лос-Анджелесе уже с среды собралось огромное количество фанатов, желающих побывать на концерте. 3 сентября новый альбом группы «Love Yourself: Answer» занял первую строчку в чарте Billboard 200, который включает наиболее популярные музыкальные альбомы и мини-альбомы в США. Его составляет еженедельный журнал Billboard. BTS удалось выйти в топ чарта второй раз.