На проведение обрядов поминовения в праздник Чхусок корейцы потратят в среднем 206 долларов

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На проведение обряда поминовения предков в осенний праздник Чхусок корейцы потратят в среднем 206 долларов. Об этом сообщила в четверг Корпорация по распространению сельскохозяйственной и морской продукции. Данный показатель касается покупок на традиционных рынках, и он на 6,9% выше прошлогоднего. При покупках в крупных торговых центрах затраты превысят 290 долларов, что на 4,9% превышает уровень прошлого года. Причина роста цен – холодная затяжная весна, а затем аномально жаркое лето. Между тем, цены на куриные яйца снизились на 13,8% благодаря росту количества кур-несушек.