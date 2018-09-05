В Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 70-летия КНДР

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9 сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины образования КНДР. Северокорейский лидер Ким Чон Ын наблюдал за парадом вместе с другими руководителями страны и представителями ряд стран, прибывшими в Пхеньян на праздник. Это, в частности, член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. На этот раз Ким Чон Ын не произносил никаких речей, вместо него к участникам парада обратился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который подчеркнул важность экономического развития страны, не затрагивая тему ядерного оружия. По имеющимся данным, в параде приняли участие около 10 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц боевой техники. Межконтинентальные баллистические ракеты на параде представлены не были, по площади провезли ракеты малой дальности KN-06 класса земля-воздух.