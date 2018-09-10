Дональд Трамп поблагодарил Ким Чон Ына за парад без ядерных ракет

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил то, что во время состоявшегося в воскресенье в Пхеньяне военного парада не были показаны межконтинентальные баллистические ракеты. На своей странице в Twitter он написал: «КНДР провела свой парад, отмечая 70-летие со дня основания, без привычного показа ядерных ракет. Тема мероприятия – мир и экономическое развитие». Помимо этого, Трамп процитировал слова экспертов телеканала Fox News, которые считают, что подобная позиция Пхеньяна призвана показать Дональду Трампу приверженность Севера своему обещанию о денуклеаризации. Далее глава США поблагодарил Ким Чон Ына. Он подчеркнул, что «нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу».