Лидер КНДР обещал рассмотреть возможность встречи парламентариев Юга и Севера

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын обещал рассмотреть предложение спикера Национального собрания Мун Хи Сана о проведении встречи представителей парламентов Юга и Севера. Об этом сообщил представитель Национального собрания РК в интервью телерадиокомпании KBS. По его словам, соответствующее предложение было передано через спецпредставителя южнокорейского президента РК Чон Ый Ёна во время его поездки в Пхеньян. Он также сказал, что более детальное обсуждение этого вопроса начнётся после проведения третьего межкорейского саммита. Тему встречи представителей парламентов двух стран озвучивал и депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ким Хан Чжон во время июльской поездки в Пхеньян в качестве члена Совета по примирению и сотрудничеству корейской нации.