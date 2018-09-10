9 сентября директор Национальной службы разведки РК Со Хун отправился в Токио в качестве спецпосланника президента РК. В программе его визита - встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которого он ознакомит с результатами недавнего визита в Пхеньян Чон Ый Ёна, специального представителя южнокорейского президента. Со Хун, как ожидается, напомнит о намерении северокорейского лидера Ким Чон Ына провести полную денуклеаризацию, призовёт японскую сторону оказать содействие активизации американо-северокорейского диалога. Между тем, 8 сентября Чон Ый Ён посетил КНР, где ознакомил члена Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи с результатами своей поездки в Пхеньян.