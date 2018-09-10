Samsung Electronics на первом месте по стоимости бренда в РК

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Компания Samsung Electronics заняла первое место по стоимости бренда в РК, указывает рейтинг известной консалтинговой компании из Великобритании Brand Finance. Показатель компании достиг рекордной отметки в 88,8 трлн вон или 78,8 млрд долларов. Это на 57% больше, чем в прошлом году. Общая оценка была повышена с ААА до ААА+. Из десяти крупнейших предприятий страны только Samsung Electronics получила такую оценку. На втором месте Hyundai Motor – 10 млрд долларов, на третьем LG Electronics – 7 млрд долларов. Общая стоимость брендов Samsung Group составил 93 млрд 159 млн долларов. Это четвёртый показатель в мире после Amazon, Apple и Google.