Премьер-министр Японии изъявил желание встретиться с лидером КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В ходе состоявшейся 10 сентября встречи с директором Национальной службы разведки РК Со Хуном глава японского правительства сообщил, что настало время для встречи с северокорейской стороной, чтобы обозначить свою позицию по ряду вопросов. В ответ Со Хун предложил совместными усилиями одновременно решать вопрос налаживания отношений между КНДР и США, Японией и РК. Он также заявил, что Сеул приложит усилия для улучшения отношений Пхеньяна и Токио, подчеркнув, что сегодня в вопросе мира и денуклеаризации на Корейском полуострове роль Синдзо Абэ велика как никогда. Поэтому следует укреплять диалог и сотрудничества РК и Японии. Между тем, Со Хун выразил соболезнования японскому народу в связи с жертвами, к которым привели сильнейшее землетрясение и тайфун.