KT Group вложит 20 млрд долларов в технологии четвёртой промышленной революции

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Южнокорейская корпорация KT Group к 2023 году намерена вложить 20 млрд долларов в реализацию программы четвёртой промышленной революции. За это время планируется принять в штат 36 тыс. новых сотрудников. Соответствующий план был представлен 10 сентября. 3,5 млрд долларов будут вложены в сферы искусственного интеллекта, облачные технологии, виртуальную реальность и другие информационно-коммуникационные технологии. Около 9,3 млрд пойдут на развитие связи пятого поколения 5G. Ожидается, что инвестиции в технологии 5G косвенно приведут к созданию 100 тыс. рабочих мест.