Realmeter: Уровень поддержки Мун Чжэ Ина снизился на 1,7%

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки президента РК Мун Чжэ Ина снизился до 53,5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Realmeter с 3 по 7 сентября среди 2,5 тыс. человек. Данный показатель на 1,7% ниже по сравнению с прошлой неделей. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 40,5% опрошенных - на 0,5% больше. Воздержались от ответа 6%. Эксперты полагают, что некоторое снижение уровня поддержки президента связано с ситуацией вокруг мер по регулированию рынка недвижимости. Демократическую партию Тобуро поддерживают 40,4%, оппозиционную партию Свободная Корея - 19,5%, партию Справедливости 9,9%, партию Справедливого будущего - 7,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.