РК и Mercosur обсуждают торговое соглашение

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В период с 11 по 15 сентября представители РК и Mercosur, крупнейшего в Латинской Америке экономического объединения, проведут первый раунд переговоров по торговому соглашению. Мероприятие состоится в Монтевидео. Mercosur называют Латиноамериканским общим рынком. В состав организации входят Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай и Венесуэла. В переговорах от организации примут участие только четыре страны. Венесуэла была исключена из-за несоблюдения установленных правил. Южнокорейскую делегацию возглавит представитель министерства промышленности, торговли и энергетики РК на переговорах по соглашениям о свободной торговле (FTA) Ким Ги Чжун. Стороны обсудят различные вопросы торгового сотрудничества, в том числе список товаров, на которые будут распространяться льготы, инвестиции, возможность ведения электронных операций, карантин и другие.