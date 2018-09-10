В РК зарегистрирован инфицированный вирусом MERS

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В Корейском центре по предотвращению и борьбе с заболеваниями официально подтвердили наличие инфицированного коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS. 61-летний житель Сеула находился в Кувейте, а 7 сентября через Объединённые Арабские Эмираты вернулся на родину. Больной госпитализирован, взяты под контроль лица, которые контактировали с больным, включая соседей по самолёту, кабинный экипаж, сотрудников аэропорта, врачей и членов семей. Анализы взяты у 20 человек, не исключено, что количество заразившихся возрастёт. Предыдущая эпидемия MERS бушевала в РК в 2015 году. Тогда наличие вируса было подтверждено у 186 человек, 38 из которых умерли. 16.752 человека прошли карантин. Несмотря на относительно небольшое количество жертв, эпидемия 2015 года обернулась для страны серьёзными экономическими последствиями.