Для участия в межкорейском саммите приглашены представители Национального собрания РК

Photo : YONHAP News

Для участия в предстоящем межкорейском саммите приглашена парламентская делегация из девяти человек во главе со спикером Национального собрания Мун Хи Саном. В состав делегации приглашены вице-спикеры, лидеры пяти политических партий и председатель парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Об этом 10 сентября сообщил глава администрации президента Им Чжон Сок. Он отметил, что для Мун Хи Сана это было бы хорошей возможностью обсудить возможность проведения межпарламентской встречи Юга и Севера. По его словам, участие в саммите парламентариев позволит улучшить перспективы сотрудничества двух стран. Между тем, представитель администрации сообщил, что достигнута договорённость о том, что общая численность южнокорейской делегации составит примерно 200 человек. Он выразил надежду на то, что в её состав войдут и представители деловых кругов страны.