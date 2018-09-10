В РК проводятся Всемирные игры пожарных

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10 сентября в городу Чхунчжу провинции Чхунчхон-Пукто начались Всемирные игры пожарных World Firefighters Games. Они продлятся восемь дней. Мероприятие проводится в РК второй раз. Первый раз оно проходило в 2010 году в Тэгу. На этот раз в соревнованиях примут участие 6.600 человек из 63 стран. Они померятся силами в 75 дисциплинах, в том числе работа со шлангом, вождение спецтехники и многие другие. Игры проводятся с 1990 года. Они направлены на укрепление дружбы и единства пожарных всего мира. В рамках мероприятия проводятся также выставка и симпозиум, которые позволяют ознакомиться с самыми последними трендами в данной сфере.