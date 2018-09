Фильм режиссёра Чхэ Су Ына получил награду на Венецианском кинофестивале

Photo : YONHAP News

Фильм южнокорейского режиссёра Чхэ Су Ына Buddy VR, приглашённый на 75-й Венецианский международный кинофестиваль, получил награду Best VR Experience. Сообщается, что фильм и другие 30 работ в формате виртуальной реальности боролись за три награды - Best VR Experience, Best VR Story, Best VR. В итоге южнокорейский фильм вошёл в число лучших. Работа режиссёра Чхэ Су Ына создана на основе голливудского анимационного фильма «Реальная белка». Сюжет выстроен вокруг крысы по имени Boddy, которому нужен друг. Зритель становится другом Boddy, участвуя с ним в самых разных приключениях. При этом внедрена интерактивная составляющая, то есть зритель взаимодействует с героем фильма.