Премьер-министр РК Ли Нак Ён прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2018

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10 сентября премьер-министр РК Ли Нак Ён прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который будет проходить с 11 по 13 сентября. 12 сентября он выступит на пленарном заседании с докладом, в котором представит «новую северную политику» южнокорейского правительства. Кроме того, он предложит план мониторинга процесса реализации и дальнейшего развития проектов «девяти мостов сотрудничества», которые включают газ, электроэнергетику, железные дороги, морские порты, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих групп, сельское хозяйство и рыболовство. 11 сентября Ли Нак Ён встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. На 12 сентября запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В рамках ВЭФ планируется провести 47 сессий на различные темы, в том числе политика поддержки инвестиций, проекты международного сотрудничества, улучшение качества жизни населения, трёхстороннее сотрудничество РК, КНДР и России и другие.