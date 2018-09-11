Парламентарии РК не поедут на межкорейский саммит

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Политические партии РК проявили неоднозначную реакцию на приглашение принять участие в предстоящем межкорейском саммите. Правящая Демократическая партия Тобуро, оппозиционные партии Демократии и мира, партия Справедливости приветствовали приглашение. Другие оппозиционные партии - Свободная Корея и Справедливого будущего –заявили о невозможности поездки. Их представители заявили, что отказываются от предварительно не обговорённого мероприятия, а также, что правящие силы таким образом пытаются лишь выставить оппозицию в качестве сил, не идущих на сотрудничество. В итоге после экстренных переговоров ранее озвученная парламентская делегация сообщила администрации президента о невозможности поездки в Пхеньян. Официальная причина заключается в необходимости сосредоточиться на таких внутренних вопросах как очередная сессия Национального собрания и ряд международный мероприятий.